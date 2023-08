Come si legge su As, il club arabo dell'Al Ittihad rilancia la sua offerta multi milionaria per Mohamed Salah: 150 milioni di euro. Il club saudita fa orecchie da mercante alle parole di Jurgen Klopp, che ha provato a togliere l'attaccante egiziano dal mercato, e torna alla carica affinché la stella del Liverpool finisca per cedere e accettare l'offerta.