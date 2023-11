Il sorpasso in classifica apre ufficialmente la caccia allo scudetto anche nelle quote dei bookmaker. La Juventus rilancia le ambizioni dopo la vittoria all'ultimo respiro con il Verona e il pareggio subìto in rimonta dal Milan, scivolato in terza posizione alle spalle dei bianconeri. L'effetto più evidente arriva dal tabellone, dove Allegri aggancia Pioli a quota 4, alle spalle dell'Inter che rimane favorita a 2 dopo il successo sulla Roma. Distanze ormai quasi azzerate anche per gli analisti, che danno il Milan a 3,50 e la Juve a 4. I rossoneri rimangono invece in vantaggio per gli esperti, che li offrono a 3,35, mentre i bianconeri si piazzano a 4,10. Unanime invece lo scetticismo nei confronti del Napoli, ora -7 dalla vetta e quotato tra 7,75 e 11 volte la posta.