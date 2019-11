Elena #Proietti è (era) un arbitro.



Il 7 dicembre 2014, durante una partita, scoppia una rissa e viene colpita all’occhio.



Subisce danni permanenti.



«Mi sono sentita abbandonata, ci mandano al massacro», dirà.



«Critiche ingiuste», ribatte l’Aia.



Le hanno ritirato la tessera. pic.twitter.com/RT7U2LuuZ5 — Gianluca Abate (@Aba_Tweet) November 12, 2019

i, oggi Assessore allo Sport del Comune di Terni ma con un passato da arbitro.. Un episodio che, secondo la vittima, non fu mai affrontato con sufficiente fermezza e non le portò il pieno sostegno dell'negli anni a venire, con. Comportamento che le costò un deferimento e che oggi ha portato al ritiro della tessera per "aver gravemente e ingiustamente e infondatamente criticato l'operato dell'AIA".- Questa brutta storia è cominciata nel 2014Del caso si occuparono alcuni telegiornali nazionali e anche la trasmissione “Non è l'Arena”, alla quale fu invitato anche il presidente dell'AIA per dire la sua, ma rifiutando sin da subito ogni confronto. "Dopo quello che è successo, tolta la prima sera e tolta una visita a titolo personale, non si è mai visto nessuno.", disse l'ex arbitro, inducendosuccessivamente a replicare così: "Sono andati da lei dopo l’aggressione il presidente della Sezione di Terni con due collaboratori, è stata assistita, ha fatto causa,".A ferire maggiormente l'ex “fischietto” furono però altre dichiarazioni di. La parola fine doveva essere ancora scritta e purtroppo la conclusione di questa storia si è rivelata ancora più triste, se possibile, con la sottrazione della tessera all'assessore Proietti, che oggi commenta così la decisione sulla propria pagina Facebook: ". Dopo 15 anni di onorato servizio mi viene ritirata la tessera perché ho cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sugli arbitri".