Il presidente del Rimini, Giorgio Grassi è stato convocato d’urgenza dal sindaco Andrea Gnassi, che ha chiesto lumi sul caos in cui è piombata la società. Il tecnico Petrone in ferie forzate, il raduno in programma ieri slittato a data da destinarsi, il direttore sportivo Cangini dichiara di essere stato "costretto a dimettersi".



Sullo sfondo l’ingresso in società dell’ex presidente del Como, l’italo-americano Massimo Nicastro, che porterebbe il cesenate Nicola Penta come direttore generale e Renato Cioffi (ex Mantova) in panchina. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la tifoseria organizzata ha chiesto al presidente Grassi di andarsene.