Rimini-Vis Pesaro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

L'1-1 maturato all'andata rende incertissimo il discorso qualificazione tra, contro nel ritorno del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C. La squadra di Buscé, testa di serie poiché vincitrice della Coppa Italia di categoria, per qualificarsi potrà anche pareggiare con qualsiasi risultato. Niente supplementari o rigori e Vis, dunque, costretta a vincere.Tutte le info su Rimini-Vis Pesaro: data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming.Rimini-Vis Pesaro sarà trasmessa in tv su Sky Sport (canale numero 255).

Rimini-Vis Pesaro, in streaming, sarà invece visibile su NOW e utilizzando Sky Go.