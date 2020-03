Dorothea Wierer fa sua la Coppa del Mondo del Biathlon. Con una strepitosa rimonta, l’atleta nata a Brunico diventa la prima italiana degli sport invernali a vincere due Coppe del Mondo generali consecutive. In una gara vinta dalla francese Simon, davanti alla svizzera Gasparin e all’altra italiana Lisa Vittozzi, Wierer ha chiuso 11esima alle spalle di Eckhoff, facendo 15/20 al poligono, contro 14/20 della norvegese, che ha buttato via tutto al quarto poligono, dove ha fatto 2/5.



Stagione da urlo per Dorothea Wierer che, oltre alla Coppa del Mondo generale, aveva già portato a casa 2 ori e un argento individuale ai Mondiali di Anterselva. E ora questa coppa di cristallo, che regala un sorriso all’Italia e agli italiani in questo momento difficile.