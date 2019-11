Tutto merito di Inzaghi. Rinascimento firmato Simone. Il mister piacentino ha fatto rialzare la squadra nello spogliatoio, a fine primo tempo, sotto di 3 gol contro l'Atalanta. Come riporta il Messaggero dal discorso del tecnico ai suoi ragazzi ("se dobbiamo perdere, perdiamo da uomini") è ripartito tutto.



RINASCIMENTO INZAGHI - Compresa la sua panchina: sembrava oramai aver perso il controllo, la sua creatura in totale avaria, la sua avventura alla Lazio in bilico. Poi Simone Inzaghi si è ripresa la Lazio, la guiderà contro il Milan del suo ex collega Pioli, per gli ennesimi 3 punti di una settimana importante.