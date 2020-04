Massimo Bava si è già messo al lavoro da settimana per migliorare il Torino in vista della prossima stagione. E' prevista soprattutto una rivoluzione in mezzo al campo dove è certa la permanenza del solo Tomas Rincon.



Jacopo Segre tornerà dal prestito al Chievo Verona, ma i veri sogni del ds sono altri: Giacomo Bonaventura e Roberto Gagliardini. L'idea di Bava è infatti quella di mettere a disposizione del tecnico Moreno Longo un centrocampo formato proprio da Gagliardini, Rincon e Bonaventura. A loro potrebbe aggiungersi anche Daniele Baselli, che il Torino vorrebbe blindare con un nuovo contratto.