"Tutti i calciatori in scadenza meriterebbero il rinnovo e pure Lukaku la conferma, purtroppo il cuore non basta. Dobbiamo essere razionali, lo faremo con calma più avanti e ragioneremo sul da farsi". Ha parlato così Beppe Marotta, ad dell'Inter, poco prima dell'ottavo di Champions League di San Siro col Porto.



PERCORSO CHAMPIONS - "I 20 milioni che arriverebbero dalla qualificazione ai quarti? Il romanticismo prevale ma sì, farebbero comodo. La speranza è che si possa regalare una serata bella e che possa coincidere con la prima parte di un superamento del turno. I tifosi ripensano al 2010, noi daremo il massimo per cercare di raggiungere le vette più alte possibili" ha aggiunto l'ad.



CONTINUITA'- Beppe Marotta ha poi parlato così a Sky Sport: "Test importante, il Porto è una squadra pericolosa, ma noi abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi. Dobbiamo lavorare sulla condizione, l'atmosfera di Champions League ci dà grandi motivazioni. Lukaku sta recuperando la forma migliore, il Mondiale ha condizionato la ripresa".