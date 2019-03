Secondo RAI Sport, ci sono due rinnovi in dirittura d'arrivo in casa Napoli. Si tratta di Piotr Zielinski e Nikola Maksimovic. Per Zielinski si va verso un quinquennale, senza clausola rescissoria. Per Maksimovic si prospetta un contratto fino al 2023 con stipendio raddoppiato.



Ancora si discute con Arkadiusz Milik: probabilmente si arriverà a un ritocco dell'ingaggio con annessa clausola. Rimandato a giugno Josè Maria Callejon: sfumato il prolungamento triennale, si tratterà probabilmente sulla base un biennale.