Tiago Pinto lascia il Benfica e inizia la sua nuova avventura come direttore sportivo della Roma. Interessata (in alternativa al ritorno di El Shaarawy) al trequartista brasiliano Bernard dell'Everton di Ancelotti, che a sua volta vuole riscattare dai giallorossi il portiere svedese Olsen.

In uscita Diawara ha richieste in Inghilterra, mentre Carles Perez potrebbe tornare in Spagna con la formula del prestito. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Fazio, Juan Jesus e Santon per ora non vogliono andare via.



Capitolo rinnovi: il primo dovrebbe essere Mirante, in scadenza a giugno. Caso Pellegrini, sotto contratto fino al 2022 con una clausola di rescissione da 30 milioni di euro: la dirigenza è pronta a blindarlo con uno stipendio da 3 milioni netti all'anno più bonus fino al 2025.

Poi attendono adeguamenti anche Ibanez e Villar, mentre resta in ballo anche la questione Zaniolo: ha ancora tanti anni di contratto, ma vuole un aumento d'ingaggio che lo porti a livello dei big. L'impressione, però, è che prima dovrà tornare a giocare.