Ladel futuro ha un grande obiettivo nonché una grande sfida davanti a sé: cementare l'attuale organico ma contenendo allo stesso tempo i costi di gestione. Ma come si può conciliare due tematiche che, solitamente, vanno dritte spedite verso direzioni opposte? La risposta è semplice e si ritrova nelle strategie di bilancio:Non è un caso, infatti, che il club bianconero (come tante altre realtà italiane) abbia intrapreso una politica di prolungamenti contrattuali per gli elementi più importanti (e più pagati) della rosa. Sono 3 i casi più spinosi e riguardano Vlahovic e Chiesa, ma ancheLa Juventus già da qualche settimana ha avviato i primi contratti esplorativi per trattare con il difensore ex-Torino che è arrivato in bianconero per una cifra di(41 dati al club granata più oneri e accessori) e(poco meno di 10 al lordo dato che non usufruisce dei vantaggi del decreto crescita) fino al 30 giugno 2027.L'obiettivo è cercare di non andare ad intaccare, se non di poco, il monte ingaggi su base annua, ma, quindi per Bremer di un anno fino aldato che in Italia il massimo consentito è 5 anni. La Juventus è fiduciosa che in tempi brevi si possa arrivare ad una fumata bianca definitiva che possa accontentare in minima parte, non sulla parte fissa dell'ingaggio ma sui bonus, le richieste dell'entourage del ragazzo e che consenta al club diDal canto suo, è consapevole che questa stagione lo sta portando a tornare il muro difensivo che abbiamo ammirato al Torino e per questo vuole concentrarsi prima di tutto sul campo. Il mercato, inoltre, non si è dimenticato di lui e conche già nel finale della scorsa stagione si erano fatte avanti, mandando scout a seguirlo dal vivo, ogni scelta futura dovrà essere valutata al meglio. Alla Juve il brasiliano tornato fra i convocati della Seleçao sta benissimo, va detto, e