. A fine maggio il centrocampista spagnolo aveva confermato di aver raggiunto l'accordo con i bianconcelesti per il prolungamento del contratto, ma con una storia su Instagram ha oggi smentito di aver firmato il citato contratto: "​Curioso dalle news sui giornali... Rimango ad allenarmi...". Una frenata che però non spaventa la Lazio, perché l'intesa con Luis Alberto è raggiunta: servirà però ancora un po' di pazienza per l'ufficialità.