a rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Questo il messaggio che arriva da fonti vicine al club rossonero. Un segnale decisamente significativo, un segnale che enuncia in maniera netta quelle che sono le intenzioni del Diavolo sul giocatore più importante della rosa.Al Milan è diventato uomo e professionista. Con i colori rossoneri si è guadagnato un posto in Nazionale e i titoli dei giornali.. Il suo orientamento non è cambiato nelle ultime settimane: il Milan un amore vero e sincero che non merita di essere tradito. E come in tutte le storie d'amore si può andare incontro a qualche rinuncia.Raiola avrebbe programmi diversi ma ha preso atto della volontà del ragazzo di Castellammare di Stabia. Come già successo nel 2017 con il duo Mirabelli-Fassone.L'entourage di Donnarumma ribadisce che non sono ancora arrivate offerte concrete da parte del Milan. E' stato informato della volontà del club di presentare presto una proposta in un faccia a faccia che andrà in scena nei prossimi giorni a Milano. Non sono previste riduzioni dell'ingaggio attuale perché Donnarumma non è un giocatore normale e va trattato secondo quelli che sono i suoi parametri tecnici ed economici. Questo è un dato di fatto che Gazidis ha ben chiaro in menteIl club di via Aldo Rossi vuole iniziare presto una trattativa che si preannuncia difficile e laboriosa. E non è da escludere che nel nuovo contratto possa essere introdotta