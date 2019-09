Il Milan si muove per i rinnovi di contratto di Gianluigi Donnarumma e Giacomo Bonaventura. Come riporta Sportitalia, la scorsa settimana c'è stato un incontra tra la dirigenza rossonera e Mino Raiola, agenti di entrambi i milanisti. Al portiere è stato offerto di prolungare il contratto spalmando l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione su altri due anni (ma al momento non c'è la massima disponibilità), per quanto riguarda il centrocampista c'è la volontà di prolungare ma prima si vogliono aspettare prove convincenti sul campo.