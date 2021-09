Quantità e qualità in mezzo al campo,. Quest'anno si è ripresentato a Milano con un Europeo in bacheca vinto da protagonista, ora è determinato a esplodere definitivamente nell'Inter che intanto ha già pronto un piano per il suo futuro.- Oltre a quello di Lautaro e Brozovic, tra i contratti da ridiscutere c'è anche quello di Barella. I dirigenti lo sanno e il suo nome è appuntato sull'agenda, anche se al momento non c'è fretta di rinnovare perché l'attuale accordo scade nel 2024. Le idee però sono chiare, chiarissime:per arrivare a oltre 4 milioni di stipendio all'anno.- Nei mesi scorsi i top club europei l'anno osservato con attenzione e qualcuno ha anche pensato di fare qualche sondaggio con l'Inter: dal Psg al Bayern Monaco, passando per Atletico Madrid e Manchester United; alla fine non c'è stato nulla di concreto, i riflettori su Barella sono accesi come è normale che sia per un campione d'Europa.. Responsabilizzarlo ancora di più e dargli piena fiducia, per il presente e per il futuro. Barella al centro del progetto nerazzurro, l'Inter vuole blindarlo.