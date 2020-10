Tra i calciatori destinati a far parte della Roma anche negli anni a venire ci sarà anche Edin Dzeko, che mai come questa estate ha rischiato di svestire la maglia giallorossa per accasarsi alla Juventus. Il centravanti bosniaco è sotto contratto fino al 2022 e ha un ingaggio di 7,5 milioni di euro netti a stagione, cifra ritenuta molto alta dai vertici della Roma. Al vaglio c'è la proposta di allungare l'attuale accordo per spalmare lo stipendio su più annualità.