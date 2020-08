. Il rinnovo di contratto dello svedese era una chimera tanto è vero che lo stesso Ibra aveva rilasciato un’intervista durissima contro Gazidis e l’attuale proprietà che sembrava a tutti gli effetti la pietra tombale sulla prosecuzione del suo rapporto. Un mese fa.. Anche perché di valide alternative non ce n’erano. Non a caso si parlava di un finale di carriera nel “suo”dove sarebbe stato lo stesso Ibra a “darsi” lo stipendio.. Non sono più Ibra e Raiola a sperare che Gazidis proponga un “rinnovino” di contratto in assenza di valide alternative.. E alzano le pretese. Il tutto si traduce in questa “telenovela” per il rinnovo di contratto. Una telenovela che tutti, Ibra e Raiola in primis, sanno come andrà a finire, ma che prosegue inesorabilmente e che con il passare dei giorni fa crescere ingaggio, bonus e privilegi dello svedese. Il susseguirsi degli eventi, ma soprattutto. Lui e Raiola sono passati dall’incudine al martello.Dall’affare Roback alle richieste di bonus, ci vorrebbe qualcuno in grado di arrestare l’escalation di pretese del duo “italo-svedese-olandese”.. Contando soprattutto sul fatto che, come dicevamo prima, di vere alternative Ibra non ne ha. Giunti a questo punto e con questa conformazione tecnico-societaria il Milan non può fare a meno di Ibra, ma anche Ibra non può fare a meno del Milan. Dove troverebbe un club disposto a dargli quel ruolo che lui stesso rivendica di “giocatore-allenatore-dirigente”? Soprattutto a quelle cifre?Ho sempre contestato quelli che dicevano “fuori i mercanti dal tempio”, perché se si parla di calciomercato nel 2020 non si può non trattare con procuratori, intermediari, fondi ecce cc. Raiola è uno di questi, uno dei più bravi, uno dei più ricchi, uno di quelli che spesso ti fa vincere. Non ho mai creduto alla “de-raiolizzazione” di “barbariana” memoria. Raiola e i suoi assistiti (attenzione perché guarda caso gli altri due rinnovi delicatissimi, cioè Donnarumma e Romagnoli, sono ancora legati al procuratore italo-olandese) vanno benissimo per farti ottenere risultati.. E questo rischia di essere un bel problema per l’estate rossonera. Perché, come detto, dopo aver risolto la grana Ibra ci saranno le grane. Proprio questi 3 rinnovi sono secondo me la parte più delicata del mercato rossonero. E soltanto dopo averli definiti, lo staff dirigenziale potrà completare la rosa con le famose 3 pedine mancanti:. Per quest’ultimo ruolo, mi risulta, saranno destinate le risorse più ingenti. Il mio sogno è, giocatore dalle qualità fuori dal comune con margini di miglioramento eccezionali.