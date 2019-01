Finalmente c'è una data. La lunga telenovela per il rinnovo di contratto di Mauro Icardi con l'Inter vedrà un passo importante nella giornata di domani, quando Wanda Nara e i dirigenti nerazzurri si siederanno, per la prima volta, attorno a un tavolo per parlare faccia a faccia. Rifiutata la prima offerta da 6,5 milioni di euro all'anno, Icardi chiede 9 milioni di ingaggio. Si dovrà discutere anche della clausola rescissoria, che il club vorrebbe togliere e Wanda alzare.



PRIMO SUMMIT - Come riporta Sky Sport, le parti hanno avuto un contatto nelle ultime ore e si sono date appuntamento per la giornata di venerdì. Sarà il primo incontro ufficiale tra Wanda, moglie e agente del capitano nerazzurro, e Beppe Marotta, dall'arrivo dell'amministratore delegato in società.