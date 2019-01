Per Mauro Icardi c'è un motivo in più per firmare il rinnovo di contratto con l'Inter. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come i progetti e l'ambizione della società di corso Vittorio Emanuele invoglino l'argentino a voler essere il capitano di un gruppo che si candida a divenire, nel tempo, sempre più forte e competitivo.



“Per la fumata bianca ci vorrà del tempo, l'importante è gettare le basi verso il rinnovo. Queste sono le ore più calde, Icardi – tramite la moglie-agente Wanda Nara – e l'Inter possono trovare un punto d'incontro verosimile. Per non scollinare il mese di gennaio, la stessa scadenza che a parole aveva dato l'ad Marotta, rimanendo al punto di partenza rispetto a quel contratto della durata attuale di altri due anni e mezzo. Ballano sempre le cifre – l'Inter arriva a poco più di sette milioni contro la richiesta di nove – come nodo cruciale della trattativa. Ma un propellente di enorme efficacia può essere il prossimo mercato nerazzurro che profuma d'ambizione. Tradotto: Mauro Icardi non sarà il capitano di un'Inter che naviga a vista, ma di una squadra che prima di tutto punta a consolidarsi in Europa”.