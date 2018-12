“Alle 00.30 sono ancora qui a leggere le pagine del rinnovo”, ha scritto la moglie del capitano sul proprio profilo Twitter. Frase sibillina, che lascia intendere e non intendere., vige il riserbo più assoluto. Anzi, arriva solo qualche tiepida smentita che, come avviene da mesi, rimanda l’evento a data da destinarsi. Così i contorni della vicenda appaiono tutt’altro che delineati, con un interrogativo che al momento non trova risposta, perché la stessa Wanda si è chiusa nel silenzio immediatamente dopo il tweet. La proposta dell’Inter è stata già recapitata in mano alla moglie del calciatore?dato che è arrivato mentre l'intera squadra si trovava in ritiro ad Appiano, concentrata sulla fondamentale sfida contro l'Udinese.Lo stesso Marotta, interrogato in merito non ha mostrato alcuna urgenza: “Tratteremo il rinnovo di Icardi con i tempi giusti”. Insomma, se Wanda ha fretta, l’Inter neanche un po’, viene da pensare. Anche perché forse Marotta intende rivedere qualcosa, dato che“Il valore di un giocatore è dato nel momento della sua cessione. Se mettevo una clausola su Pogba tre anni prima di cederlo avrei detto: 60 vanno bene. Mentre invece l’abbiamo venduto a 110. La clausola è una follia, non la metterò mai su un giocatore. Non è un vantaggio, ti mette nelle condizioni di debolezza”, ebbe a dire due anni fa Beppe Marotta da dirigente della Juventus.Un concetto che sicuramente sarà rimasto immutato nel tempo e per questo motivo,L’unica cosa che non sembra in discussione pare essere la durata del contratto, da estendere fino al 2023, le altre cose (diritti di immagine, ingaggio stagionale e bonus), invece, sono ancora al vaglio. Ciò che filtra è un rinnovo con aumento a circa 6,5 milioni di euro netti a stagione, mentre sempre secondo rumors, la richiesta di Wanda Nara sarebbe ben più cospicua e sfiorerebbe gli 8 milioni. Tutto da comprendere, intanto stasera proprio Icardi sarà presente in Rinascente, dove sua moglie espone la propria linea di abbigliamento per mamme: potrebbe essere l’occasione giusta per capire qualcosa circa il suo rinnovo con l’Inter.