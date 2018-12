Ovvero, dalremoto in cui erano ia decidere l’ingaggio dei loro giocatori, alin cui sono i, o in questo caso, a discutere i contratti, dettando i tempi e spesso anche i modi della trattativa. Come sempre ci vorrebbe un po’ di equilibrio, la famosa via di mezzo che però non esiste, perché tra la primadie questa di, che ancora grande non è, si è passati da un eccesso all’altro.Il caso di, capitano dell’come, ha fatto e farà ancora discutere, perché dopo ogni suo gol la signora Wanda spera nell’allungamento del contratto., almeno così pare, se non si ci sarà una clamorosa rottura. Ma il problema va al di là delle cifre e riguarda appunto i modi e i tempi della trattativa.Parlare adesso di clausole, di milioni in più e anni in più di contratto, disturba sia la società, sia il giocatore.Cristiano Ronaldo, che si era arrabbiato perché Messi guadagnava di più, ha incominciato a flirtare con lanel gennaio scorso, secondo quanto ha dichiarato il suo procuratore, ma la trattativa è diventata pubblica a fine stagione e nel frattempo il Real Madrid ha continuato a vincere e la Juventus anche, sia pure soltanto in Italia., per il giocatore e per l’umore dei tifosi. Ma evidentemente nessuno ha il coraggio di imporre regole perché, nella giungla del calcio in cui vince chi tira di più la corda, fanno quasi tutti così.Per guardare quello che accade sull’altra sponda del Naviglio, il milanistapochi mesi fa aveva chiesto e ottenuto un aumento dell’ingaggio, molto prima della scadenza del suo contratto. E a quel punto giocare bene o male non conta più, perché poi il contratto non si tocca. Quando però le cose vanno male, vedi il caso di, le società non possono accorciare, né tantomeno ritoccare in basso, il contratto. Il discorso vale anche per gli allenatori, perché sono pochi quelli che accettano un contratto annuale e discutono il rinnovo alla fine della stagione.. Ecco perché tornano in mente i tempi in cui Giampiero, mitico presidente delladegli anni, riceveva i giocatori a uno a uno senza procuratori, in agosto nel ritiro di, e nel giro di una mattinata faceva firmare tutti i contratti per una stagione soltanto. Poi alla fine del campionato successivo si tiravano le somme, con gli aumenti soltanto in caso di vittoria., ricordando che avevano perso lo scudetto contro quella squadra e quindi non potevano chiedere alcun aumento. Non a caso, appena ha capito che il mondo del calcio stava cambiando per l’ingresso dei procuratori, Boniperti ha lasciato.E il fatto che siano parenti, mogli come nel caso di, o madri come nel caso del francese, non cambia perché quello che conta è la sostanza. E cioè questa caccia ai soldi, che non finirà mai.