L'Icarday non sarà oggi, ma al massimo dopodomani, secondo la Gazzetta dello Sport. L'Inter, Mauro Icardi e il suo entourage si incontreranno presto per parlare di un rinnovo di contratto che sta prendendo le fattezze di una telenovela. La società nerazzurra sta studiando la strategia migliore, nei più piccoli dettagli, per andare incontro alle richieste di Wanda e Maurito, cercando di partire col piede giusto in una trattativa che sarà delicata. E Icardi?



C'E' POSTA PER TE - Come scrive la Gazzetta dello Sport, ieri Icardi era a Roma con Wanda Nara per registrare una puntata di "C'è posta per te", rientrando poi subito a Milano con un aereo privato. Zhang e la sua dirigenza vogliono il rinnovo, così come anche Icardi: c'è la volontà di andare avanti insieme.



LA SITUAZIONE - La richiesta di Icardi è di 9 milioni, l'Inter è disposta ad arrivare a 7. I bonus faranno la differenza. E la clausola? Il club la vuole togliere, per correre rischi. La trattativa è pronta a entrare nel vivo.