Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, dagli studi di Tiki Taka, parla del futuro del capitano dell'Inter, che sta trattando il rinnovo con la società nerazzurra: "Non abbiamo parlato di cifre, l’Inter adesso ha altre priorità. Mauro è il capitano: lui dice sempre che vuole lasciare il protagonismo da parte, vuole aiutare la squadra. Marotta mi piace, mi sembra una persona sincera e oggi lo ha dimostrato. E’ quello di cui abbiamo bisogno, nel calcio c’è ipocrisia, lui ti guarda in faccia e ti dice la verità e in questo mondo non siamo abituati".



SU PERISIC - "Non penso che i giocatori stiano pensando al lavoro dei procuratori, se un agente volesse anche portare un giocatore in Cina, la testa del calciatore deve rimanere comunque lì, concentrata. Nessun giocatore vuole perdere anche chi vuole andare via. Non è la prima partita che si dice di Perisic che gioca male. L’addio? Magari ci sono anche problemi personali".