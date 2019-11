Immobile sempre più re. Non solo con la Lazio: la doppietta contro l'Armenia ha dimostrato che può prendersi anche l'azzurro con Mancini. Ha chiuso con la fascia da capitano al braccio un ulteriore segnale positivo di un rapporto col tecnico che sembra migliorare. I suoi numeri sono pazzeschi e, come riporta il Messaggero, la Lazio lo sa.



RINNOVO IMMOBILE - Il suo contratto è tra i più ritoccati in casa Lazio, ma la dirigenza biancoceleste sta ragionando di aumentargli ancora l'ingaggio, per renderlo impermeabile ad eventuali tentazioni future. Potrebbe arrivare a guadagnare quasi 4 milioni di euro, una specie di record per Lotito. E pensare che, dopo l'esclusione di San Siro, erano arrivate addirittura voci di addio...