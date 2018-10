La Juventus è attivissima sul mercato, non tanto per quanto riguarda il presente e l'imminente sessione di gennaio, quanto per la prossima sessione estiva dove il club bianconero è pronto a muove altre e numerose pedine importanti dopo il colpo Ronaldo della passata estate. Due sono i settori di campo in cui verranno portate avanti operazioni importanti e una di queste due è la fascia sinistra dove il futuro di Alex Sandro è tutt'altro che certo.



RINNOVO IN STAND BY - Secondo quanto riportato da Tuttosport il rinnovo di Alex Sandro è tutt'altro che scontato e la trattativa fra il club bianconero e i suoi agenti si è fermata da tempo. La Juve non ha fretta di accontentarlo e, al contrario, si sta già muovendo sul mercato alla ricerca del sostituto ideale.



I SOSTITUTI - Due sono i candidati individuati dal ds Paratici e riguardano da un lato Marcelo del Real Madrid, che già la scorsa estate era stato corteggiato tramite Cristiano Ronaldo, e dall'altro Jordi Alba, laterale spagnolo che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza 30 giugno 2020 con i catalani.