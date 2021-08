L'argomento più delicato in casa Napoli è quello che riguarda il futuro di Lorenzo Insigne. Il contratto del capitano scadrà tra circa dieci mesi e non c'è stata ancora nessun'offerta da parte della società per il rinnovo. È calato il gelo negli ultimi giorni, specialmente durante il ritiro di Castel di Sangro, ma ecco che in vista ci potrebbe essere un incontro tra De Laurentiis e Insigne.



Secondo quanto riportato da Il Mattino, il primo vero faccia a faccia ci sarà dopo Napoli-Venezia, quando De Laurentiis sarà in città. L'incontro così è previsto in seguito all'esordio in campionato e il presidente parlerà con il suo capitano per capire se e come proseguire insieme. Il Napoli non teme di vederlo partire tra un anno, quando scadrà il contratto. In mezzo c'è però qualsiasi possibilità, come un clamoroso colpo di scena che prevederebbe un accordo tra De Laurentiis e Insigne per il rinnovo.