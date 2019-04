Presto la firma. Lucas Leiva è un pilastro della Lazio, una vera e propria diga davanti alla difesa che sta aiutando la squadra biancoceleste nella corsa Champions. Per Inzaghi è un titolarissimo, non lo lascia mai fuori: il suo rendimento è top, e ora potrebbe arrivare il rinnovo.



RINNOVO LEIVA - Lucas Leiva è pronto a rimanere a vita alla Lazio. La situazione è ai dettagli, come riporta l'edizione odierna di Repubblica: arriverà a breve la firma fino al 2021 con opzione di rinnovo per un altro anno. Con il nuovo accordo l'ex Liverpool arriverà a guadagnare 2,5 milioni: diventerà un pilastro di questa Lazio.