Restyling difesa. A una settimana dal raduno, il Milan progetta la retroguardia del futuro. Si ripartirà, senza dubbi, da capitan Romagnoli e dalla certezza Kjaer. Pioli, dalla sua, spera di ripartire anche da Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina per il quale il tecnico rossonero vanta un debole. Per gli altri centrali in rosa, invece, il futuro è ancora incerto: Gabbia e Duarte potrebbero partire in prestito per trovare maggiore minutaggio, mentre. Il comunicato post-intervento parlava di quattro mesi di stop, motivo per cui è difficile rivederlo in campo prima di inizio novembre.Un problema non di poco conto anche sul mercato:. Senza considerare che, da fine gennaio, Musacchio potrà firmare gratuitamente per un'altra squadra. Eh sì, perché. Il contratto del giocatore scade nel 2021, ma - a differenza di Donnarumma e Calhanoglu - la dirigenza rossonera non si è (ancora) mossa per prolungare l'accordo. Complice, va sottolineato, una stagione caratterizzata dai troppi stop: dall'arrivo di Kjaer, infatti, Musacchio è sceso in campo solamente 106 minuti in sette partite, prima del lungo stop per l'infortunio alla caviglia.