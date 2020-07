Rinnovo Luis Alberto, c'è la firma ma non ancora l'ufficialità. Il prolungamento dello spagnolo per la Lazio è una priorità: come riporta il Messaggero, ieri è arrivata la firma del miglior assist-man della Serie A. Aspettava la Champions matematica, ora può godersi finalmente il rinnovo.



RINNOVO LUIS ALBERTO - C'era già l'accordo totale con il suo entourage, Luis Alberto rimarrà alla Lazio fino 2025 con stipendio da 2,9 milioni più bonus Champions più premi per gli obiettivi personali - assist - e di squadra. E spuntano i retroscena: Inzaghi si era impuntato la scorsa estate, Luis Alberto deve rimanere alla Lazio. E il 10 ha risposto coi fatti: 6 gol, 15 assist, una stagione da incorniciare. Quando verrà depositato il rinnovo? Ad inizio campionato.