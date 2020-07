provando, sta tirando fuori orgoglio e assist, anche se poco supportato dal resto della squadra. Come tutti gli stranieri della Lazio è rimasto a Roma, ha festeggiato da lontano il compleanno del figlio, avrebbe mal digerito per questo motivo il taglio dello stipendio imposto da Lotito, come riporta Cittaceleste.it.



RINNOVO LUIS ALBERTO - Ma il rinnovo quando? Il centrocampista spagnolo sembrava vicinissimo alla fumata bianca, gli incontri con il suo entourage sono molti e amichevoli - si è parlato anche dell'attaccante Luis Suarez - ma fino ad ora non è arrivata la firma. Contro il Lecce ha festeggiato - si fa per dire - la sua 100esima presenza con la maglia della Lazio. Ora vuole festeggiare il rinnovo con l'arrivo in Champions.