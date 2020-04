Secondo quanto riportato da Il Roma, il ritardo del rinnovo di Dries Mertens non ha fatto arrendere la concorrenza. De Laurentiis sembra convinto di poterselo tenere stretto avendo trovato un accordo verbale il primo marzo scorso. Un biennale a 4,5 milioni più altri bonus. Se non ci fosse stata l’emergenza Covid-19 a quest’ora ci sarebbe stato già il Tweet del presidente con tanto di foto e ufficialità su Twitter. Le telefonate al manager di Dries arrivano ma attualmente non c’è mai stata una offerta ufficiale. Anche perché sarebbe uno sgarbo non da poco a don Aurelio se si accettasse anche di parlare di una partenza