La stagione si avvicina al giro di boa e, assieme ai bilanci sportivi, la Juventus inizia a pensare anche alle. Il mercato in entrata, infatti, dipenderà anche da chi lascerà Torino in estate o, magari, già a gennaio. Il futuro dei vari Rugani, Alex Sandro, Mandzukic e Benatia, ad esempio, potrebbe cambiare le strategie di mercato della Juve a breve e lungo termine e in queste ore alla Continassa si stanno prendendo in considerazione tutte le opzioni per il futuro.