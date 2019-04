Le basi di una squadra solida partono sempre da una difesa che non subisce gol. È il segreto di Pulcinella di tutte le squadre che hanno vinto negli ultimi anni in Italia e all'estero a prescindere dal bel gioco (o meno) espresso in campo. L'Inter questa base ce l'ha già, parte da Stefan de Vrij, sarà arricchita dall'arrivo di Diego Godin e, inevitabilmente, passa anche dalla conferma di Milan Skriniar per cui il tanto chiacchierato rinnovo di contratto continua a non arrivare o, meglio, a non essere ufficializzato.



RINNOVO GIÀ FATTO - Dalla società continuano a far sapere che il ​rinnovo di contratto è già stato concordato con il giocatore lo scorso febbraio. Un rinnovo importante, che sposta la scadenza al 30 giugno 2023 e che concede al giocatore un ricco aumento che farà salire l'attuale ingaggio da circa 1 milione sottoscritto al momento del suo arrivo in nerazzurro dalla Sampdoria fino ad oltre 3 milioni più bonus a rendimento della squadra e personali. PERCHÈ NON VIENE UFFICIALIZZATO? - L'Inter è quindi tranquilla, nonostante i rumors sul possibile cambio di agente continuino ad animare il fantamercato. Ciò che manca a oggi è soltanto l'ufficialità del rinnovo ma dietro questo stop c'è un motivo che per l'Inter è di vitale importanza: uscire, definitivamente, dal regime di settlement agreement del Fair Play Finanziario. A fine anno non dovrebbero esserci sorprese, ma uno dei dati che aveva frenato la Uefa dal liberare il club nerazzurro al termine della passata stagione era soprattutto il monte ingaggi. L'Inter sta quindi cercando di posticipare il più possibile la firma ufficiale sul rinnovo per evitare di appesantire quella particolare voce di bilancio. Per un prolungamento che, ad oggi, non è in discussione.