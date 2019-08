Non solo Higuain. Sull'asse Torino-Roma, c'è anche un altro affare, che al momento sembra avere le stesse possibilità di riuscita. Il Pipita, infatti, non ha ancora accettato la destinazione giallorossa e il mercato della Roma passa anche dal rinnovo di Nicolò Zaniolo: questa è una settimana importante per il nuovo contratto del classe 1999, con i giallorossi gli offrono un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti all'anno più bonus contro il 2,5 milioni richiesti dal giocatore.