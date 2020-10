Nel periodo del lockdown, pochi giorni dopo il 'chiudete tutto', gli italiani, sui balconi, per regalarsi un momento di condivisione, hanno cantato all'unisono "Il cielo è sempre più blu". E lo hanno fatto anche 50 artisti della musica tricolore a inizio maggio, per aiutare la Croce Rossa Italiana. La stessa canzone, "Il cielo è sempre più blu", la stessa firma: quella di Rino Gaetano.



Oggi il cantautore italiano avrebbe compiuto 70 anni. Nato a Crotone nel 1950, trasferitosi a Roma nel 1960, trovò la svolta con quella canzone, quando aveva 25 anni. 6 anni dopo, il 2 giugno del 1981, morì in un'incidente stradale a soli 30 anni. Lui non c'è più ma la sua musica resta viva e trascina, nel dolore e nella gioia. L'Italia si è unita con le sue parole nel momento più duro, per sentirsi vicina e aiutare chi ne aveva bisogno. Ma c'è anche un altro lato, come c'era il B nelle musicassette: quello della festa.



A Genova, quando la Samp vince, per esultare si fanno riecheggiare nell'aria le stesse note. Così come a Crotone, la sua terra, la terra di Rino Gaetano, quella a cui è sempre stato legato. Quella che esporta la sua musica, il suo verbo, la sua poesia: quella che, all'Olimpico, o per festeggiare la promozione in A, o per giocare contro la Juve canta 'A mano a mano'. E allora buon compleanno, Rino. Oggi sarebbero stati 70. Anzi, sono 70. Perché la tua musica è viva. E unisce come nessuna. Sperando che il più presto possibile la si possa cantare insieme allo stadio, per fare festa, dopo una vittoria. Che poi, in fondo, sarebbe la vittoria di tutti.