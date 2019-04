Solo un'udienza parziale e poi un rinvio a giugno. È questo l'esito dell'udienza presso il tribunale di Napoli che coinvolge la Gea di Alessandro Moggi e che vede protagonisti anche diversi club di Serie A e non solo.



RINVIO A GIUGNO - Il processo sulla compravendita di alcuni calciatori, riporta l'Ansa, è stato rinviato a giugno per l'imminenza di un altro procedimento "per direttissima", dove comparivano dei detenuti.



LOTITO E IL MILAN NON ASCOLTATI - I primi a conferire sono stati oggi i rappresentanti del Catania e del Cesena, ma quando è arrivato il momento di ascoltare il delegato della Viterbese, il giudice ha deciso di rinviare l'udienza. Non è stato quindi possibile ascoltare né il presidente della Lazio, Claudio Lotito, né il delegato del Milan. L'iter resta ancora molto lungo, dato che coinvolgerà tutti i club che hanno avuto modo di trattare con la Gea.