L'emergenza Coronavirus è la grande priorità dell'Italia in queste settimane e giorni difficili, complicati per tutti. Tra le tante realtà in ginocchio c'è anche il mondo del calcio, perché la Serie A è stata oggetto di continui rinvii gestiti in maniera decisamente discutibile dalla Lega con indecisioni, date fissate poi annullate, comunicazioni a poche ore dalle partite stesse. Insomma, un caos totale che si è esteso anche agli ultimi fruitori... come chi gioca al fantacalcio, perché le cosiddette 'Leghe' dei fantallenatori di tutta Italia sono in confusione. Chiaramente non un aspetto prioritario in un momento simile per il Paese, ci mancherebbe altro; ma uno dei tanti piccoli mondi che ha risentito certamente della confusione della politica del calcio, senza pretendere niente di più di quella chiarezza arrivata soltanto nelle ultime ore.





LE SOLUZIONI - Con il calendario che prevede i recuperi delle partite rinviate alla 26ma giornata già in questo weekend e poi lo slittamento dal prossimo turno di Serie A, la situazione va definendosi. Chi ha accettato una settimana fa la soluzione dei 6 politici per le partite rimandate, può votare se rimanere allo stato attuale delle cose (soluzione più giusta per evitare votazioni legate al punteggio fatto finora...) oppure se ritoccare la formazione consentendo di inserire i giocatori accantonati per via delle partite che dovevano giocarsi il 13 maggio, prima dell'ennesimo cambio di data. Chi invece ha annullato la giornata, fa bene a non modificare niente e prendersi un weekend di 'pausa'. Chi infine ha deciso di aspettare i voti delle partite rimandate, è il più agevolato (e lungimirante!) perché potrà averli da subito, già nel weekend in arrivo a breve. E così potrà rivedere il proprio fantacalcio organizzato alla perfezione, aspettando poi i recuperi della 25ma giornata e il "mistero" Inter-Samp che continua. In una stagione sfortunata e folle, anche al fantacalcio.