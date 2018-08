Con una breve nota comparsa in tutti i canali comunicativi ufficiali del Genoa, il club rossoblù e il suo presidente hanno voluto ringraziare la Lega Serie A per aver accettato la proposta di rinviare la gara di campionato in programma domenica sera a San Siro tra il Grifone e il Milan in segno di lutto in seguito alla tragedia di Ponte Morandi: "Il Presidente Enrico Preziosi e tutto il Genoa Cfc - si legge nel comunicato del club ligure - ringraziano la Lega Serie A e le istituzioni del calcio per sensibilità, attenzione e prontezza con le quali è stata accolta la richiesta di rinvio della partita di Milano a seguito del lutto che ha colpito la città di Genova".