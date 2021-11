L’ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand ha rivelato un curioso aneddoto su Sir Alex Ferguson sul proprio canale YouTube FIVE. “Ruud van Nistelrooy dopo il derby perso per 3-1 a Maine Road con doppietta di Shaun Goater ha scambiato la maglia con un avversario, un errore enorme costato caro al giocatore. Lo distrusse quando vedendolo entrare in spogliatoio con una maglia del City in mano disse che se fosse successo nuovamente non avrebbe mai più indossato la maglia dello United.”