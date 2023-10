La pesante sconfitta contro il Newcastle, una delle peggiori in Champions League, ha riacceso le critiche nei confronti del Paris Saint-Germain e in particolare finisce nel mirino Kylian Mbappé. La stampa francese si è scagliata sul campione e Daniel Riolo, editorialista di RMC Sport, lo ha attaccato con accuse pesanti: "Ricordo l'anno scorso la sua famosa frase contro Neymar: 'Dovremmo mangiare bene e dormire bene'. Ha fatto una preparazione pessima dopo il caos che ha creato, ma poi avrebbe dovuto lavorare duro. Invece sta diventando il leader delle serate più dissolute di Parigi. È più che un problema: considerando le feste che Mbappé sta organizzando e la reputazione che si sta costruendo in tutta Parigi, con tutta la gente che parla di lui, dovrebbe stare molto attento alle cose che potrebbero capitargli in un prossimo futuro".