Roma-Cagliari: De Rossi ritrova Prati, che ha lanciato alla SPAL

Redazione CM

Così giovani, eppure già legati dall'inizio delle rispettive carriere: Daniele De Rossi e Matteo Prati, tecnico della Roma e centrocampista del Cagliari, hanno lavorato insieme la scorsa stagione alla SPAL, nei mesi in cui l'ex campione del Mondo è stato sulla panchina estense.



COM'E' ANDATA - De Rossi è stato in carica dall'11 ottobre 2022 al 14 febbraio 2023, quindi è stato esonerato: 17 partite con 0,88 punti a partita come media. E' stato lui a dare fiducia con continuità a Prati, centrocampista che ha raccolto sette presenze di fila nelle ultime sette gare insieme a De Rossi. Oggi i due si sono ritrovati ad avere obiettivi ben diversi, ma il ruolo in campo da una generazione all'altra era ed è piuttosto simile.