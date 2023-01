Lazio di un soffio avanti, Roma all'arrembaggio subito dietro. Il 2023 si apre con il ritorno della Serie A e il testa a testa tra le due squadre romane, entrambe a caccia di un piazzamento prestigioso. Al momento la classifica premia i biancocelesti, quarti a +3 sul settimo posto dei giallorossi, e per i bookmaker è proprio la squadra di Sarri la favorita per la migliore posizione a fine stagione: nelle scommesse sul testa a testa la Roma vale infatti 1,72, con Mourinho e i suoi offerti a 2 volte la posta. Il derby a distanza è invece perfettamente livellato per la caccia alla top 4: in questo caso, entrambe le squadre sono quotate a 3,65 per il pass Champions League. Il duello prosegue anche nelle scommesse sulla migliore difesa del campionato, dove la Lazio (a oggi seconda solo alla Juventus) è a 6,75, con la Roma a 9,50. Per il reparto avanzato Ciro Immobile si conferma invece la scelta numero uno per i biancocelesti: nonostante le ripetute assenze per infortunio, il numero 17 rimane in corsa per il titolo di capocannoniere, a 6 volte la posta, mentre Tammy Abraham è lontano a 51.