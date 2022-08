Il Processo Bis torna dal 23 agosto (ore 20.45) ad arricchire il palinsesto sportivo di 7 Gold con una grande novità: Vanessa Minotti, modella, influencer e volto noto del web, affiancherà Maurizio Biscardi (figlio del grande Aldo) nel ruolo di co-conduttrice del programma. Con Vanessa e Maurizio in studio, continuerà anche la consolidata collaborazione tra Il Processo Bis e Calciomercato.com, che sarà rappresentato da Emanuele Tramacere e garantirà un continuo aggiornamento sulle ultimissime di mercato.



Bellissima, Vanessa negli ultimi anni è stato il volto delle previsioni del tempo di 3bmeteo, ha iniziato la carriera di modella all'età di 16 anni posando per noti brand e all'età di 20 anni ha iniziato a lavorare in tv. Ha lavorato come inviata per Quelli che il calcio, e collabora come speaker per diverse emittenti radio tra cui RTL 102.5. La conoscevate? Eccola nella nostra gallery