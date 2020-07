Nella notte di oggi fra giovedì e venerdì ora italianaper provare a concludere la travagliata stagione interrotta lo scorso 13 marzo per i primi casi di positività al coronavrius all'interno delle squadre. Sarà un finale di stagione anomalo, si giocherà all'interno della cosidetta "" la bolla chiusa dentro al parco di DisneyWorld ache dovrebbe proteggere l'intero movimento da eventuali nuove ricadute.Non ci saranno tutte le squadre, ma soltanto 22:(Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphia, Brooklyn, Orlando e Washington)(Los Angeles Lakers, L.A. Clippers, Denver, Utah, Oklahoma City, Houston, Dallas, Memphis, Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio e Phoenix).(​Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta, Cleveland, Minnesota e Golden State)che è stata appositamente ridisegnata. Si ripartirà questa notte con la sfida fra gli(ore 00.30 della notte italiana) che sarà seguita dal(ore 03.00 italiane).Venerdì sarà la volta di Portland, Boston e del derby texano Houston-Dallas.on i due giorni del 15-16 agosto destinati aiin classifica delle due conference (in caso di distanza non superiore a 4 gare) per stabilire chi completerà il tabellone dei playoff che prenderanno il via a partire dal 17 agosto.(tante saranno le manifestazioni di sostegno al movimeno Black Lives Matters)che non sullo sport e sull'enterteinment, ma la battaglia per l'anello sarà comunque elemento importante per dare sollievo alle persone. Inutile dire che i favoriti alla vittoria finale restano le due franchigie di Los Angeles, con idiche dovranno fronteggiare idel duoe una profondità di rosa maggiore rispetto ai gialloviola. Un gradino sotto si piazzano idiche, almeno per questa stagione, non sembrano avere rivali ad est e la strada spianata fino alla finalissima.Tante le possibili outsiders, soprattutto a ovest dove l'assenza di Golden State ha aperto più di una chance di arrivare almeno alle finals di conference. Idi Harden,con Lillard e un motivatissimo Carmelo Anthony,con un dimagritissimo Jokic e perfinocol duo Doncic-Porzingis possono mettere i bastoni fra le ruote a tutti. Del resto, un po' come è accaduto in Serie A, tante gare in così poco tempo possono sovvertire ordini e gerarchie. Che la palla a due sia lanciata in aria, l'NBA è pronta a ripartire.