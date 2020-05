"Dove eravamo rimasti?". Non è mia ma di un grande conduttore della tv italiana. Mi pare perfetta per far rotolare di nuovo il pallone in uno dei campionati più importanti del mondo. Torna la Bundesliga: in un momento simile con tornei già finiti prima di ricominciare sono partite che avranno audience mondiale, qualcuno piangerà dalla gioia al calcio d'inizio.







Il match che vernicia il tutto è Borussia Dortmund-Schalke. Non poteva esserci di meglio. Andiamo con i blocchetti sulle sei gare del sabato per scoprire quello che c'è da scoprire del passato. E per "inventarci" cosa accadrà. Analizziamo partita per partita partendo dalla somma dei punti in classifica, dalla prima all'ultima.



Porte chiuse, inutile dirlo.



Borussia Dortmund-Schalke (51/37=88) - I bombardieri di casa hanno segnato più del doppio dei gol avversari, 68 contro 33, subendone solo 3 in meno nonostante i punti di vantaggio siano 14! Potrebbe essere attacco contro difesa. Anche se gli ultimi scontri diretti sotto la muraglia giallonera sono finiti con due pareggi e una vittoria esterna. Il Borussia ha vinto uno degli ultimi otto "derby della Ruhr". E in trasferta. Occhio.



Lipsia-Friburgo (50/36=86) - Un punto dietro il Dortmund, il Lipsia carica a testa bassa. Sa che può farlo perchè ha la difesa migliore (con quella della capolista Bayern), 26 gol presi. Ma il Friburgo non arriva la mattina con la corriera: ottavo in classifica, è a un punto dalla zona Europa League. All'andata vinse 2-1, tutte e 3 le reti segnate nei minuti di recupero, una nel primo e 2 nella ripresa.



Francoforte-Mochengladbach (28/49=77) - Il posticipo delle 18,30 vale la pena perchè i padroni di casa sono sereni e possono riservare grattacapi a chi li guarda dal quarto gradino, il Monchengladbach, 6 punti sotto la cima. Dal 2015 il Francoforte quest'incontro non lo perde in casa (fu una scuffia, 1-5). A febbraio dell'anno scorso il Gladbach la riprese negli 8' finali. Poi a ottobre l'ha vinta in casa ma chiudendola soltanto all'85'.



Augusta-Wolfsburg (27/36=63) - Il Wolfsburg è un punto sotto lo Schalke, sta ben disimpegnandosi, non segna granchè. Addirittura 2 gol meno dell'Augusta che però ne prende un'enormità (finora 52, quasi il doppio dei suoi ospiti, 30). Leggete qui: da Augusta-Francoforte in poi (metà settembre!) sono stati 11 over 2,5 casalinghi, preceduti dall'1-1 contro l'Union Berlino. Non so se mi spiego.



Hoffenheim-Hertha (35/28=63) - Hoffenheim a caccia dell'Europa League, Hertha abbastanza tranquillo. Abbastanza. All'andata l'Hoffenheim sbancò Berlino in una partita superdivertente (2-3) e apertissima. Gli under 2,5 di questo scontro diretto, ovunque si giochi, spesso sono degli 1-1. Fate voi, io ho già fatto.



Dusseldorf-Paderborn (22/16=38) - Mettere un piede in un crepaccio qui significherebbe tirarsi una revolverata alla tempia. E il Fortuna Dusseldorf non può farlo pena una retrocessione assai probabile. Il Paderborn è più morto che vivo anche se ogni tanto dà segnali. Come all'andata, quando masticò gli avversari (2-0). Ma ripetersi potrebbe essere difficilissimo.



Si va alle conclusioni, almeno alle mie. Ribadendo che questo sabato è un giorno di festa per chi ama lo sport. E chi lo ama si metterà alla televisione quasi come se giocasse la squadra del cuore. Perchè la quarantena la racconteremo ai nipoti. Se ce la faremo a trovare le parole giuste.



I CONSIGLI DEL SABATO



Eintracht Francoforte-Borussia Moenchengladbach 1X (quota 1,60)



Augusta-Wolfsburg over 2,5 (1,85)



Hoffenheim-Hertha Berlino gol (1,62)



Fortuna Dusseldorf-Paderborn 1 (2,15)





La quaterna vale 10,3 volte la posta.