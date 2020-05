Oggi, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza coronavirus, torna in campo la Poland Elkstraklasa. Il massimo campionato polacco è quindi una delle prime competizioni a riprendere dopo lo stop e già domani offre un big match. Alle ore 20.00, sul terreno di gioco dell’INEA Stadion di Poznan, scenderanno in campo Lech Poznan e Legia Varsavia. Grande attesa per la formazione ospite, saldamente prima in classifica con 51 punti dopo 26 giornate. I padroni di casa, invece, fanno parte del gruppone che segue la capolista con 42 punti, insieme al Cracovia ed al Slask Wroclaw; a 43 c’è il Piast Gliwice. I betting analyst, complici anche i soli 3 pareggi in 26 partite giocate dal Legia Varsavia, hanno quotato a 3,15 il segno "X". L’1 ed il 2 sono, invece, quasi sullo stesso piano. La vittoria dei padroni di casa, conclude Agipronews, è data a 2,75, mentre il successo del Legia è la quota più bassa in lavagna per il match: 2,50.