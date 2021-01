. Se l'Epifania si porta via tutte le feste, è il Capodanno a cacciar via l'aria vacanziera e di sosta: si torna in campo il 3 e 6 gennaio per la 15ª e 16ª giornata.23 maggio 2007, Atene. Allo Spyros Louis, il Milan si prende la rivincita sul Liverpool e conquista la settima Champions grazie alla doppietta di Inzaghi, bravo e fortunato - in occasione del primo gol - a deviare una punizione di Pirlo. Pirlo e Inzaghi, Inzaghi e Pirlo: compagni e fratelli che, tra rossonero e azzurro, hanno fatto incetta di titoli. Ci sono loro sulla strada di. E al Vigorito sarà tutt'altro che facile, lì dove nel dicembre 2018 Brignoli bagnò con un pareggio beffardo l'esordio in panchina di Rino Gattuso:. Per Conte, però, è impossibile non studiare il sorpasso: le trappole milaniste e il calendario nerazzurro - che vedrà l'Inter ospitare il Crotone e fare visita alla Samp - sono occasioni decisamente ghiotte. L'unico (piccolo) vantaggio del Milan sarà l'incastro del calendario: tanto domenica quanto mercoledì, infatti, Donnarumma e compagni scenderanno in campo sapendo già il risultato dei cugini.