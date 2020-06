Doccia fredda sulla ripartenza del calcio italiano:. E' quanto emerge dal verbale che il) della Protezione Civile ha inviato al Governo riguardo alle misure di quarantena per eventuali nuovi casi di positività al coronavirus tra i giocatori e gli staff delle società calcistiche. Il Cts ribadisce le "chiare disposizioni riguardanti la quarantena di un soggetto risultato essere positivo a Sars-Cov2 e la quarantena precauzionale dei contatti del soggetto di cui sopra", evidenziando quanto già manifestato nella seduta dell'11 maggio: "qualora anche un solo membro dell'equipe risulti positivo al test molecolare (tampone, ndr), tutti gli altri componenti del gruppo dovranno da quel momento, per ovvie ragioni di prevenzione epidemica, essere oggetto delle misure che valgono per ogni persona residente nel Paese".- Il Cts giudica positivamente "in virtù dell'attuale evoluzione epidemica favorevole, la proposta (della, ndr) di effettuare test per la ricerca dell'RNA virale il giorno della successiva gara programmata per tutto il gruppo squadra", e quindi ok alle squadre per giocare la partita "dopo aver verificato la negatività di tutti gli altri membri del gruppo".. Necessario quindi che il Governo cambi la norma prevista nel decreto legge per evitare pericolose conseguenze sulla ripartenza del calcio e il tempo stringe., con ilche solo poche ore fa ha confermato un caso di positività tra i suoi giocatori, pur avendo riscontri negativi su tutti gli altri componenti del gruppo squadra nei tamponi seguenti.