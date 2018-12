Una delle principali fonti di introiti per le società calcistiche sono i diritti tv, ma quanto guadagneranno le squadre di Serie A dopo l'ultimo accordo stipulato dalla Lega Calcio con Sky e Dazn? Il portale Calcio e Finanza propone una proiezione dei dati per il triennio 2018/19.



SUDDIVISIONE - Complessivamente, in questo triennio, i diritti tv dovrebbero aggirarsi intorno a 1,41 miliardi di euro annui, di cui 1,150 da ripartire tra i 20 club di A seguendo questo criterio: il 50% diviso in parti uguali, il 20% in base ai tifosi (12% da spettatori allo stadio, 8% audience tv), 15% in base ai risultati dell'ultimo campionato, 5% in base a storia, 10% in base a ultimo quinquennio.



JUVE E INTER - Seguendo questo criterio, l'analisi di Calcio e Finanza pone al primo posto la Juventus con una stima di 85,3 milioni di ricavi: bianconeri davanti a tutti come in campionati, tallonati però in questa classifica dall'Inter con 83,7. Terzo posto per il Milan con 77,3, ma il Napoli segue staccato solo di 0,3 milioni. A seguire Roma, Lazio e Fiorentina, fanalino di coda il Frosinone.



Juventus 85,3

Inter 83,7

Milan 77,3

Napoli 77,0

Roma 71,4

Lazio 68,3

Fiorentina 65,2

Sampdoria 60,5

Atalanta 56,9

Torino 56,6

Genoa 52,3

Sassuolo 51,4

Cagliari 47,0

Bologna 46,4

Udinese 45,7

Parma 45,5

Empoli 41,8

Spal 40,8

Chievo 40,4

Frosinone 36,5